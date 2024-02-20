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Названа причина смерти актера из «Ликвидации»

Одесский ТЮЗ: актер из «Ликвидации» Раду умер из-за проблем с сердцем

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Одесский театр юного зрителя им.Юрия Олеши/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пресс-служба Одесского театра юного зрителя назвала причиной смерти украинского, российского и советского актера Виктора Раду проблемы с сердцем.

«Сердце не выдержало», — рассказали в театре.

Актер умер в 68 лет.

«Он всегда был идеальным партнером по сцене, надежным тружеником, настоящим мужчиной и очень светлым человеком», — говорится в его некрологе на сайте Одесского ТЮЗа.

Мужчина родился в 1956 году в Одессе. В возрасте 21 года он окончил Дальневосточный педагогический институт искусств по специальности «Актер театра и кино». После этого он выступал на сцене в десятках театральных постановках и снялся в 30 кинофильмах и сериалах. Самими известными картинами с его участием стали фильмы 1988-1990 годов «Каталажка», «Светлая личность» и «Биндюжник и король».

Прощание с актером проходит 20 февраля на сцене Одесского ТЮЗа, где его назвали «ведущим мастером сцены». В этом театре он также стал наставником для множества начинающих актеров.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.

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