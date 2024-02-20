Максим Аверин рассказал, что ему не нравится в съемках кино

Актер Максим Аверин в разговоре с mk.ru объяснил, что ему не нравится в съемках кино.

По словам артиста, в кинематографе главенствующую роль играют режиссеры, монтажеры, сценаристы и другие члены съемочной группы, от актера же зависит не так много. В качестве аргумента Аверин отметил, что актера могут попросить переозвучить сцену, которую тот записывал полгода или даже год назад.

«Мало того что уже прошло полгода, мало того что ты уже смотришь и думаешь: я бы, наверное, по-другому это сделал… При таком положении вещей глупо артисту заявлять: я имею какой-то в этом вес. Это искусство, которое принадлежит режиссеру, оператору, монтажеру на монтажном столе и уже очень мало имеет отношения к тебе. Поэтому с момента съемок это теряет для тебя какую-то актуальность», — посетовал Аверин.

При этом артист заверил, что очень любит играть в спектаклях, потому что можно исправить свою ошибку и переосмыслить прочтение персонажа. Он считает, что 10 постановок спустя после премьеры актеры могут показать совершенно других героев, так как будут ощущать персонажей иначе.

Ранее Максим Аверин признался, что не понимает мотивации критиков в интернете.