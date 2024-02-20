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«Все пришло с интернетами»: Максим Аверин о негативе в свой адрес

Актер Максим Аверин признался, что не понимает мотивации критиков в интернете

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Максим Аверин в разговоре с mk.ru признался, что не понимает мотивации людей, которые критикуют других в интернете.

«Это все пришло именно с этими интернетами. А раньше я не замечал плохого, я всегда жил в любви родителей, моей семьи, моих близких друзей. И когда появились всякие платформы и я вдруг увидел какие-то комментарии, я подумал: почему так, почему кто-то пишет гадости?» — возмутился Аверин.

Он отметил, что ему было бы лень писать негатив о посторонних людях. По мнению артиста, выпускать из себя такие эмоции склонны обделенные люди, которым нечем заняться. При этом Аверин подчеркнул, что не обращает внимание на критику от окружающих, так как ему не хочется тратить на это свое время. Он посоветовал почаще быть с любимыми людьми, которые вызывают в основном положительные эмоции.

«Надо любить, почаще признаваться в этом, надо расставаться с теми людьми, где тебя не надо, а ты есть, — нельзя на это тратить жизнь», — резюмировал актер.

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