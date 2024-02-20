Ольга Серябкина объяснила, почему не показывала лицо новорожденного сына в соцсетях

Певица Ольга Серябкина в интервью PROZvezd призналась, что скрывала лицо новорожденного сына в соцсетях, так как хотела уберечь его от негатива.

«Когда появляется ребенок, ты его хочешь защитить от любого негатива. Сейчас нет законов в соцсетях: люди могут писать все что угодно, думая, что им все можно. Поэтому долгое время я не публиковала снимки сына. И я знаю, что я — далеко не единственная такая мама. Я стала показывать его в соцсетях только после того, когда поняла, что мы к этому готовы», — отметила Серябкина.

Вместе с этим исполнительница с улыбкой отметила, что никогда не ходила на свидания к «суперсладким мальчикам», так как остерегается мужчин такого типажа.

В конце 2020 года Ольга Серябкина вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебию. Он ранее работал в лейбле MALFA, который принадлежал концертному продюсеру артистки Максиму Фадееву. А 20 ноября 2021 года у пары появился на свет сын. Певица говорила в личном блоге, что супруг присутствовал на родах, он первым взял младенца на руки. Ольге Серябкиной удалось быстро восстановиться после родов.

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