Пригожин о кандидатуре Кологривого на роль Жириновского: «Блестящий выбор»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с Teleprogramma.pro, что актер Никита Кологривый «как никто» подходит на роль лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Пригожин поддержал идею снять байопик о Жириновском. Он назвал логичным увековечивание политика таким образом. Известно, что продюсер был лично знаком с лидером ЛДПР.

«Блестящий выбор, правильный. Мне кажется, он (Кологривый) справится с этой задачей на все 100 процентов», — заявил продюсер.

По мнению Пригожина, сделать фильм про Жириновского — это хорошая идея, так как он был необычным политиком.

«И если мы говорим такое слово «политик», то оно к нему применимо просто на сто процентов, потому что он абсолютно эрудированный, со знанием дела, блестяще владел темой, четко прогнозировал, изучив историю, изучив все детали нюансы, был востоковедом. Он действительно потрясающий был, и его не хватает», — поделился Пригожин.

В феврале Кологривый на встрече с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким заявил, что сыграет Жириновского «лучше любого артиста в этой стране» и пообещал это доказать. При этом режиссер фильма сообщил, что кастинг на картину еще не проходил. Съемки байопика «Жириновский. Взлет» должны начаться летом 2024 года.

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