Бузова расплакалась после предсказания звезды «Битвы экстрасенсов»

Певица и телеведущая Ольга Бузова спросила в шоу «Это нормально?», у участницы «Битвы экстрасенсов» Лине Джебисашвили о своей личной жизни в будущем.

Джебисашвили заявила, что в ближайшие два года Бузову жду кардинальные перемены в этой сфере. Экстрасенс заявила, что видит артистку с ребенком. Она посоветовала певице год «повпахивать», а затем расслабиться и «утонуть в объятьях» будущего возлюбленного. Медиум уточнила, что у звезды появится на свет дочь.

Бузова расплакалась после слов Джебисашвили о том, что в ближайшие несколько лет у нее родится ребенок.

«Доченька? У меня будет доченька? Я буду любимой?» — отметила артистка.

На данный момент Бузова не состоит в отношениях. Однако она не раз заявляла, что мечтает о муже и детях.

Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. Артистка заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

Ранее Бузова пожаловалась на отношения с матерью Давы.