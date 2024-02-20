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Галина Стаханова рассказала о трудностях актерской профессии

Актриса Стаханова заявила, что артисты выходят на сцену через боль

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Актриса Галина Стаханова призналась в беседе с «Пятым каналом», что артистам порой приходится выходить на сцену, несмотря на боль.

Стаханова вспомнила, как играла в спектакле с высокой температурой. Однако, по ее словам, благодаря именно работе ей стало лучше.

«Бывают такие моменты. И все болячки прошли, как будто и не кашляла, и не сопела, и ничего. Сцена лечит», — поделилась актриса.

Стаханова также рассказала, что летом 2023 года чуть не получила серьезную травму на съемках. Актриса сообщила, что упала в ванной.

«У меня на бедре синяк как баклажан, синий. <…> Но я вроде ничего не сломала. Тоже был момент, а я там на съемках была», — отметила артистка.

13 февраля Telegram-канал 112 сообщил, что актеру Валерию Баринову диагностировали перелом отростка позвоночника.

По данным издания, Баринов сломал правый отросток позвонка грудного отдела. Врачи также подтвердили ушибы грудной клетки. Актер провел всю ночь в институте Склифосовского. В скором времени он вышел на сцену театра.

Ранее директор «Ленкома» Варшавер попал в больницу.

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