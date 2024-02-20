Бывшая жена Моргенштерна* снялась в экстремальном шоу

Бывшая жена рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) Дилара Зинатуллина приняла участие в экстремальном реалити-шоу «Пятки». Об этом она сообщила в беседе с Teleprogramma.pro.

По правилам проекта, знаменитости прячутся в самых заброшенных темных локациях, пока ведущий шоу Егора Крид ищет их. Зинатуллина призналась, что, не раздумывая, согласилась на проект. Она назвала шоу «очень крутым».

«Я считаю себя стойким человеком. В обычной жизни могу волноваться из-за мелочей, посмотреть видео с щенками и расплакаться. Но когда обстоятельства необычные и нужно, например, собраться на съемках, то волнение почему-то выключается», — поделилась блогерша.

Зинатуллина призналась, что «Прятки» стали ее первым опытом телесъемок. Она призналась, что новая среда заставила ее понервничать, однако со временем волнение ушло.

«Я все-таки привыкла к соцсетям, там себя позиционировать. Понимаю, что телевизор смотрит намного больше людей, что здесь другое вовлечение и в принципе другая аудитория», — поделилась экс-супруга рэпера.

Зинатуллина стала известна после романа с рэпером Алишером Моргенштерном. В августе 2021 года блогерша и артист поженились.

В апреле 2022 года Зинатуллина рассказала, что развелась с Моргенштерном. По словам девушки, их отношения дали трещину после свадьбы.

Ранее участница шоу «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) рассказала о работе с Гагариной.