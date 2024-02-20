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Михалков рассказал о том, как украинских школьников учат вычленять «вражеские нарративы»

Режиссер Михалков: курс «Распознавай и пресекай» проводят для школьников Украины

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Светлана Шевченко/РИА Новости

В 2017 году в украинских школах ввели трехмесячный курс «Распознавай и пресекай», на котором учеников учат вычленять «вражеские нарративы». Об этом рассказал режиссер Никита Михалков со ссылкой на исследование первого зампреда Комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, передает Tsargrad.tv.

По его словам, такие уроки проводятся с подачи Великобритании, обучение прошли 45 тыс. школьников.

«В итоге 95% из них с первого раза могли определить «кремлевский нарратив». Вот и все. Нет, вы сопоставьте. 2017 год. Семь лет назад. Трехмесячные курсы для школьников, которые просто впрямую направлены на то, чтобы определять с первого взгляда своего врага. Кого? Русского», — сказал режиссер.

Он отметил, что российская сторона в связи с этим должна «защищаться, нападая». При этом Михалков добавил, что добиваться правды от Запада бессмысленно.

В октябре 2023 года советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщал, что из-за кадрового кризиса в армии украинские военкомы начали призывать вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) школьников.

Ранее стало известно, что Никита Михалков получит 3,2 млн рублей за спектакль в Красноярске.

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