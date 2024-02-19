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Клинику Хайдарова проверили на предмет оборота наркотиков

Генпрокуратура не выявила нарушений в клинике Хайдарова

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Генеральная прокуратура России завершила проверку в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова IQPLASTIQUE. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Тимура Хайдарова.

Генпрокуратура осуществляла проверку совместно с Федеральным органом в сфере здравоохранения России. Они проверяли деятельность клиники, в том числе на предмет оборота наркотических средств.

По результатам проверки, никаких нарушений не было выявлено. Клиника Хайдарова продолжила работу в обычном режиме.

«В ходе проверки нарушений требований п. 6. Положения о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 No 1007 не выявлено», — сообщают в пресс-службе.

Пластический хирург Тимур Хайдаров оперировал многих российских знаменитостей. В 2023 году он оказался в центре скандала после того, как пациенты начали жаловаться на качество проведенных им вмешательств. Среди недовольных оказались певицы Слава и Любовь Успенская. Филипп Киркоров, который тоже делал операцию у Хайдарова, встал на защиту хирурга.

Ранее звезда «Счастливы вместе» прооперировалась у Тимура Хайдарова.

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