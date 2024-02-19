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Наташа Королева вернулась в Россию

Певица Наташа Королева сообщила о возвращении в Россию

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Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Певица Наташа Королева сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вернулась в Россию.

«Ну вот, Майамское солнышко я привезла в Москву», — написала артистка.

Королева отметила, что собирается провести концерты на родине в феврале, марте и апреле.

3 февраля стало известно, что Наташа Королева уехала в США, чтобы отпраздновать день рождения матери Людмилы Порывай. Родительница артистки проживает в Майами.

12 февраля Порывай исполнилось 78 лет. По словам окружения Королевой, раньше родительница звезды сама приезжала в Россию, но сейчас не может из-за проблем с прямыми рейсами.

В августе 2022 года Людмила Порывай спровоцировала скандал на концерте украинской певицы Ирины Билык в США. Она вышла на сцену с флагом Украины и выкрикнула украинский лозунг.

В мае 2023 года Порывай приезжала в Россию на юбилей дочери. 31 мая Королевой исполнилось 50 лет. Певица рассказывала, что изначально планировала сама улететь к матери на день рождения. Однако она переживала, что друзья не поймут ее отъезда. В июне Порывай приехала из Майами в Россию, чтобы посетить день рождения сына Филиппа Киркорова Мартина.

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