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Яна Троянова* хочет оспорить статус иностранного агента

Актриса Яна Троянова попросила через суд снять с нее статус иноагента

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Евгений Биятов/РИА Новости

Актриса Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом) намерена оспорить статус иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

Троянова попросила через суд министерство юстиции России снять с нее статус иноагента.

«В суд поступил иск Трояновой Я. А., ответчик — Министерство юстиции России. Дата рассмотрения еще не назначена», — сообщили представители Замоскворецкого суда Москвы.

В октябре после выхода интервью Трояновой журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) активисты попросили признать актрису иноагентом, а также возбудить уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В интервью журналисту Юрию Дудю Троянова признавалась, что уехала из России во Францию в октябре 2022 года после съемок последнего сезона «Ольги». Перед отъездом Троянова продала квартиру в центре Москвы на Большой Ордынке за 40 млн руб.

12 октября стало известно, что телеведущая Ксения Бородина заменила Яну Троянову на реалити-шоу «Последний герой».

Яну Троянову признали иноагентом в ноябре 2023 года.

Ранее директор «Ленфильма» был объявлен в розыск.

*  признана в РФ иностранным агентом
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