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Люся Чеботина о конфликте с Дубцовой: «Даже не подозревала»

Певица Чеботина заявила, что узнала о ее конфликте с Дубцовой через интервью

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Пресс-служба Люси Чеботиной

Певица Люся Чеботина призналась, что узнала из интервью Ирины Дубцовой об их конфликте. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Чеботина отметила, что даже не подозревала о ссоре с Дубцовой и считала ее другом и хорошей приятельницей. Артистка добавила, что помогала коллеге с продакшном трека по ночам, а также слушала сведения и мастер песни. Певица назвала ситуацию неприятной.

«А потом видишь, как сидят на интервью и закатывают глаза, когда слышат твое имя. Со словами: «Ничего не могу сказать, опустим…» — написала исполнительница.

Речь идет об интервью Дубцовой YouTube-каналу FAMETIME TV, где певица попросила «опустить» тему, связанную с Чеботиной. Тогда артистка уточнила, что у нее не было «никаких ситуаций» с коллегой.

После поста Чеботиной Дубцова также вышла на связь в социальных сетях.

«У некоторых людей, которым так и хочется поругаться, из шоу-бизнеса, видимо, не осталось других вариантов, только я. А ты и так уже достаточно наговорила, и сама это знаешь», — заявила артистка.

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