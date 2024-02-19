Федункив вспомнила, как 2 часа ждала Харламова на съемках

Актриса и комикесса Марина Федункив призналась в беседе с aif.ru, что однажды юморист Гарик Харламов опоздал на собственную программу.

Федункив отметила, что тогда пришла на съемку в качестве гостьи. Ей и актеру Гоше Куценко пришлось прождать Харламова два часа. Артистка призналась, что с таким поведение комика ничего не поделать.

«Мы просто знаем, что он такой, и принимаем это. Но, конечно, мы тогда высказали ему свое негодование в той форме, в которой он это заслуживал», — поделилась звезда.

В мае 2023 года комик Илья Соболев рассказал, что потратил крупную сумму денег впустую из-за коллеги Гарика Харламова. Он объяснил, что юморист не пришел на съемки в шоу, где был приглашенным гостем. По словам Соболева, юморист долго уверял, что придет на съемки, но через некоторое время отказался от участия. Сам Харламов не помнит об инциденте.

В феврале Федункив призналась, что не против вернуться в проект Comedy Woman. Она считает, что сейчас очень мало женского юмора. Из больших проектов она вспомнила только «Женский стендап» на ТНТ.

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