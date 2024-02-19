В шоу «Вкусно с Ляйсан» заменят ведущую

Телеведущая Анфиса Чехова заменит Ляйсан Утяшеву в шоу «Вкусно с Ляйсан». Об этом «Газете.Ru» сообщили представители телеканала ТВ-3.

Проект получит название «Вкусно с Анфисой Чеховой». Первый выпуск с новой ведущей выйдет в эфир 23 марта.

В программе «Вкусно с Ляйсан» с телеведущей и бывшей гимнасткой Ляйсан Утяшевой приходили звездные гости, которые вместе с ней готовили любимые блюда и обсуждали свою жизнь. В шоу уже принимали участие такие знаменитости, как Инстасамка, Юлия Гаврилина, Виктория Боня, Павел Воля, Василиса Володина.

Анфиса Чехова начала свою карьеру в 1997 году. Она была ведущей таких программ, как «На ночь глядя», «Дрема», «Культиватор», «Звездная разведка», «Шоу-бизнес», «Спокойной ночи, мужики!».

Чехова участвовала в шоу «Танцы со звездами» и «МастерШеф». А также она вела реалити-шоу «Холостяк. Как выйти замуж» и ток-шоу «Как выйти замуж с Анфисой Чеховой». В декабре 2017 года артистка стала ведущей «звездного» выпуска тревел-шоу «Орел и решка» вместе с Аланом Бадоевым.

Ранее Анфиса Чехова объяснила, почему встречается с иностранцами.