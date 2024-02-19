Экс-солистка группы «Тутси» сломала ребро на съемках экстремального шоу

Певица Анастасия Крайнова призналась в беседе с «Пятым каналом», что сломала ребро на съемках экстремального реалити-шоу «Выживалити».

Крайнова получила травму во время прохождения испытания. На данный момент с ней все в порядке. Артистка уточнила, что не может раскрывать, на каком этапе сломала ребро из-за договора о неразглашении.

«Я на одном испытании сломала ребро, слава богу, это было без смещения, но да, была такая история. Все нормально, все уже зажило, как видите, я дышу», — рассказала исполнительница.

Крайнова получила известность после участия в третьем сезоне шоу «Фабрика звезд». После проекта она стала участницей группы «Тутси». Артистка выступала в коллективе с Ириной Ортман, Машей Вебер, Лесей Ярославской.

В 2010-м Крайнова ушла из группы и начала сольную карьеру. В 2014 году она выпустила свой дебютный сольный альбом «Подарок».

В феврале 2023 года Ирина Ортман заявила, что Крайнова позволила себе ряд оскорбительных высказываний в адрес «Тутси» и его участниц. Певица отметила, что это может повлечь за собой судебное разбирательство.

Ранее Алсу объяснила, почему не участвует в экстремальных шоу.