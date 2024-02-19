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Режиссер фильма о Жириновском опроверг, что главную роль исполнит Кологривый

Режиссер Баранов: Кологривый не утвержден на роль в фильме про Жириновского

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сообщения о том, что главную роль в фильме про политика Владимира Жириновского исполнит актер Никита Кологривый, являются неправдой, заявил режиссер фильма Александр Баранов. По его словам, актера он видел только на фотографии, и говорить о приглашении его на съемки рано, так как сначала должен пройти кастинг.

«Я вам могу сказать одно – еще не было вообще никакого кастинга. Ничего не знаю о Кологривом, я его ни разу в жизни не видел. Я видел по фотографиям, что он правда похож на Жириновского, но надо общаться, надо смотреть», — заявил Баранов в беседе с НСН, подчеркнув, что для фильма будет катастрофой превращение в пародию.

Напомним, Кологривый на встрече с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким заявил, что сыграет Жириновского «лучше любого артиста в этой стране» и пообещал это доказать. Съемки байопика «Жириновский. Взлет» должны начаться летом 2024 года.

Ранее режиссер рассказал об этапах работы над фильмом про Жириновского.

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