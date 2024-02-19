В России назвали 10 лучших аниме XXI века

В России назвали лучшие аниме-фильмы и сериалы XXI века. Об этом «Газете.Ru» рассказал канал FAN.

Чтобы составить рейтинг, канал FAN опросил экспертов индустрии — специалистов по аниме, манге и японской культуре.

Первое место занял сериал «Атака титанов» — экранизация постапокалиптической манги Хадзимэ Исаямы «Атака титанов» о борьбе человечества с огромными монстрами-людоедами. Получивший множество наград мультсериал стал основной для двух художественных фильмов, одной мини-дорамы и двух компьютерных игр.

На второй строчке оказался «Стальной алхимик: Братство» — аниме, основанное на манге Хирому Аракавы. По сюжету братья Элрики решили при помощи алхимии воскресить маму. На третьем месте — мультсериал «Death Note», в котором старшеклассник получает возможность ликвидировать преступников при помощи магической тетради.

Также в топ-10 вошли «Твое имя», «Наруто», «Врата Штейна», «Унесенные призраками», «Код Гиасс: Восставший Лелуш», «Охотник x Охотник», «Ванпанчмен» и «Ван-Пис».

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