Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В России назвали 10 лучших аниме XXI века

«Атаку титанов» и «Стального алхимика» назвали лучшими аниме XXI века

close
100%
Dentsu

В России назвали лучшие аниме-фильмы и сериалы XXI века. Об этом «Газете.Ru» рассказал канал FAN.

Чтобы составить рейтинг, канал FAN опросил экспертов индустрии — специалистов по аниме, манге и японской культуре.

Первое место занял сериал «Атака титанов» — экранизация постапокалиптической манги Хадзимэ Исаямы «Атака титанов» о борьбе человечества с огромными монстрами-людоедами. Получивший множество наград мультсериал стал основной для двух художественных фильмов, одной мини-дорамы и двух компьютерных игр.

На второй строчке оказался «Стальной алхимик: Братство» — аниме, основанное на манге Хирому Аракавы. По сюжету братья Элрики решили при помощи алхимии воскресить маму. На третьем месте — мультсериал «Death Note», в котором старшеклассник получает возможность ликвидировать преступников при помощи магической тетради.

Также в топ-10 вошли «Твое имя», «Наруто», «Врата Штейна», «Унесенные призраками», «Код Гиасс: Восставший Лелуш», «Охотник x Охотник», «Ванпанчмен» и «Ван-Пис».

Накануне японский телеканал засудил компанию из Новосибирска из-за «Наруто».

Ранее режиссер фильма о Жириновском опроверг, что главную роль исполнит Кологривый.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами