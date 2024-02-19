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Суд продлил домашний арест блогерше, которая сожгла российский паспорт в новогоднюю ночь

Суд в Брянске продлил домашний арест блогерше Хоффман, которая сожгла свой паспорт

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Советский районный суд Брянска продлил до 5 апреля домашний арест 22-летней блогерше Евгении Хоффман. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

На девушку завели уголовное дело по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений» и «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации».

По данным следствия, рано утром 1 января находящаяся около входной двери развлекательного клуба в Брянске девушка публично сожгла свой паспорт, тем самым совершив надругательство над изображенном на его обложке Государственным гербом РФ. Данные действия, по мнению следствия, являются грубым оскорблением и издевательством над гражданскими и патриотическими чувствами российских граждан.

В итоге девушку задержали. 3 января суд в Брянске отправил ее под домашний арест. После этого стало известно о закрытии ночного заведения, неподалеку от которого произошел инцидент.

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