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Режиссер «Брата-3» пообещал снять фильм ужасов «Брат-4»

Режиссер Переверзев объявил кастинг на фильм «Брат-4»

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Режиссер фильма «Брат-3» Валерий Переверзев объявил кастинг актеров на продолжение кинокартины — фильм ужасов «Брат-4». Об этом сообщает aif.ru.

«Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» объявляет кастинг актеров на главные роли и роли второго плана в полнометражный художественный фильм «Брат 4» (является продолжением предыдущего фильма)», — рассказал он у себя в социальных сетях.

Съемочная группа планирует работать в одном из российских городов и у подножья японского стратовулкана Фудзияма.

Картину «Брат-3» впервые показали 29 января в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Фильм не имеет отношения к дилогии «Брат» российского кинорежиссера Алексея Балабанова. В нем снялись рэпер Птаха, Эрик Робертс, Оливье Сиу, братья Владимир и Юрий Торсуевы. Главные роли исполнили Василий Карпенко и Александра Вознесенская.

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