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Директор «Ленфильма» объявлен в розыск

МВД объявило в розыск директора «Ленфильма» Федора Щербакова по статье УК

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков объявлен МВД России в розыск. Это следует из базы розыска ведомства.

Он объявлен в розыск по уголовной статье. Детали не уточняются.

Щербакова назначили на эту должность в сентябре 2020 года. На тот момент долг «Ленфильма» составлял 2,2 млрд рублей. Согласно открытым данным, новому директору удалось договориться с правительством и Минкультом о предоставлении средств на погашение долга. К 2023 году под его руководством студии удалось закрыть все долги. По итогам 2022 года «Ленфильм» показал рост выручки и впервые с 2009 года студия вышла на прибыль.

15 февраля суд вынес постановление о заочном аресте актера Алексея Панина, обвиняемого по статье о публичных призывах к терроризму. В мае прошлого года в отношении него возбудили уголовное дело за призывы в интернете к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и нарушению территориальной целостности России (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростков-диверсантов.

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