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Концерт Глеба Самойлова к юбилею «Агаты Кристи» закончился дракой

В Ростове-на-Дону на концерте Глеба Самойлова устроили драку из-за давки

В Ростове-на-Дону концерт Глеба Самойлова, посвященный 35-летнему юбилею группы «Агата Кристи», закончился дракой. Об этом сообщают «Новости Ростова-на-Дону».

Концерт, прошедший 18 февраля, должен был размещаться в «Кроп Арене», однако эту площадку закрыли до 1 марта, и концерт перенесли в клуб «Мед».

Издание уточняет, что клуб не смог вместить всех купивших билеты людей, гости не могли зайти, и на входе началась драка.

Зрители потребовали вернуть деньги за билеты, однако организаторы не вышли и не объяснили ситуацию. Клуб «Мед» тоже заявил, что ответственность за произошедшее не несет.

Накануне концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, который должен пройти 25 февраля в ледовом дворце «Кристалл» в Южно-Сахалинске, потребовали отменить из-за позиции певицы по Крыму.

«Как известно, исполнительница в 2014 году заявила, что не одобряет присоединение Крыма, а на выступлении в Киеве попросила прощения за российских коллег, не поддержавших укрофашистов. В 2018 году исполнительница подчеркнула, что никогда не поедет на Донбасс», — рассказал депутат парламента Сахалинской области Александр Шарифулин.

Ранее в Турции отменили выступление «Би-2».

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