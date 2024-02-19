Комик Незлобин продолжил зарабатывать в России после отьезда в США

Комик Александр Незлобин продолжил зарабатывать в России после отъезда из страны. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника издания, артист распродал почти свою недвижимость после переезда в США, однако оставил в собственности двухкомнатную квартиру площадью 75 квадратных метров на улице Спиридоновке, рядом с Патриаршими прудами.

Как уточняет источник, арендаторов нашли в начале 2022 года, они проживают там до сих пор.

Согласно данным издания, квартиры с такими параметрами сдаются в среднем от 250 тысяч рублей в месяц, значит, за время своего отсутствия Незлобин заработал на аренде около 5 миллионов рублей.

До этого Незлобин продал двухкомнатную квартиру площадью 54 квадратных метра в Каретном Ряду в Тверском районе столицы. Дом был построен для работников Большого театра по спецпроекту. Подобные квартиры, уточнило издание, стоят около 43 миллионов рублей.

Ранее ведущий Отар Кушанашвили поддержал Лолиту на фоне отмены ее концертов.