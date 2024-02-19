«Оппенгеймер» победил в номинации BAFTA «Лучший фильм»

Кинокартина «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана стала обладателем премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший фильм», сообщает ТАСС.

Фильм завоевал семь наград на 77-й церемонии вручения главной кинопремии Великобритании, прошедшей в Королевском фестиваль-холле в Лондоне. Кроме «Лучшего фильма», «Оппенгеймер» победил в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая операторская работа» и «Лучший монтаж». Примечательно, что фильм лидировал по числу номинаций — всего он претендовал на 13 наград.

Ранее сообщалось, что «Оппенгеймер» получил 13 номинаций на «Оскар» — больше, чем любой другой фильм. Среди наград — номинации на лучший фильм, лучшую мужскую роль, лучшего режиссера, лучшую женскую и мужскую роли второго плана.

До этого фильм «Оппенгеймер» получил четыре награды «Золотой глобус».

Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин посмотрел сериал «Слово пацана».