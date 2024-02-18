Звезда сериала «Ольга» рассказала о кризисе в профессии

Актриса Ксения Суркова призналась в беседе с Hello!, что сомневалась в выборе профессии.

Суркова рассказала, что ее главный творческий кризис произошел после 2012 года. Она объяснила, что три года достаточно плотно снималась, но затем ее перестали звать на пробы. Тогда она начала «рефлексировать» и думать о том, не плохая ли она актриса.

«Я поехала в Лос-Анджелес на курс к Иване Чаббак и там у меня были прекрасные коучи, которые сказали: «Ксюш, это твоя профессия от и до, хватит плакать. Боже, вы русские, сумасшедшие, все же хорошо, все прекрасно, что ты плачешь?!» — вспомнила артистка.

Суркова отметила, что сейчас совершает малые шаги в направлении продюсирования и режиссуре. На данный момент она работает над сериалом.

«Мне безумно нравится весь этот процесс. Как режиссер я готовлю короткометражку — пытаюсь найти те темы, которые меня волнуют», — поделилась артистка.

Ксения Суркова наиболее известна по роли Ани Малышевой в сериале «Ольга». Она также снималась в проектах «Зайцев+1», «Временные трудности», «Закрытая школа».

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