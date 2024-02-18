Автор песен Ротару раскритиковал творчество Zivert

Поэт-песенник Михаил Шабров раскритиковал в беседе с aif.ru современных певиц.

Шабров заявил, что перестал интересоваться современной песенной поэзией, потому что, по его мнению, она создается в большинстве своем графоманами. Ему не понравилась лирика в работах Анны Asti и Клавы Коки. А песни артистки Zivert он считает «несуразностью» и «лабудой».

«Можно с ума сойти от того, что поет наставница «Голоса». Читал мнение критика, который утверждает, что Zivert поет в новой, современной манере, когда специально проглатываются слова. Может, потому и проглатываются, что их невозможно петь на полном серьезе? Нет глубины, абсолютная лабуда, бестемье, бескультурье. И имена пропали. Остались одни позывные — Гречка, Кока, Asti и т. д.» — заявил Шабров.

Шабров известен как автор многих песен певицы Софии Ротару. Поэт также писал стихи для артитов Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Софии Ротару, Рената Ибрагимова, Ирины Понаровской, Александра Буйнова, Алексея Глызина, Сосо Павлиашвили, Николая Караченцова, Михаила Боярского, вокально-инструментальных ансамблей «Пламя», «Самоцветы», группы «На-На».

Ранее Сергей Шнуров заявил, что Zivert не выиграет в шоу «Голос».