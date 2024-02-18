Бывшая солистка группы «Мираж» вспомнила, как ее брат угрожал ей черными риелторами

Певец Маргарита Суханкина призналась в шоу «Секрет на миллион», что вычеркнула родного брата из своей жизни.

Суханкина объяснила, что в какой-то момент брат перестал общаться с семьей. По словам артистки, они не поддерживали связь около 30 лет. Мужчина не помогал им даже в трудную минуту, хотя сам был в достатке.

Суханкина рассказала, что впервые за долгое время увидела брата на прощании матери. Родителей певицы не стало в эпидемию коронавируса. Родственник звезды также не помог ей как финансово, так и морально.

«Он привез деньги в конверте, это замечательно. Но этого бы не хватило даже на урну», — объяснила артистка.

По словам Суханкиной, в скором времени брат решил претендовать на наследство. По словам артистки, брат звонил ей, орал и угрожал черными риелторами. В итоге певица расплатилась с братом, выкупив у него долю в квартире. Звезда отдала мужчине около 2 миллионов рублей. Как отметила исполнительница, эта часть жилья стоила дешевле.

На вопрос ведущей Леры Кудрявцевой, простила ли Суханкина брата, она ответила, что всех прощает и отпускает.

«Но для меня этого человека нет», — заключила певица.

Ранее Суханкина призналась, что ее возлюбленный не имеет постоянной работы.