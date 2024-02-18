Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Бывшая солистка группы «Мираж» вспомнила, как ее брат угрожал ей черными риелторами

Певица Суханкина заявила, что рассорилась с братом из-за наследства

close
100%
margarita.sukhankina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Маргарита Суханкина призналась в шоу «Секрет на миллион», что вычеркнула родного брата из своей жизни.

Суханкина объяснила, что в какой-то момент брат перестал общаться с семьей. По словам артистки, они не поддерживали связь около 30 лет. Мужчина не помогал им даже в трудную минуту, хотя сам был в достатке.

Суханкина рассказала, что впервые за долгое время увидела брата на прощании матери. Родителей певицы не стало в эпидемию коронавируса. Родственник звезды также не помог ей как финансово, так и морально.

«Он привез деньги в конверте, это замечательно. Но этого бы не хватило даже на урну», — объяснила артистка.

По словам Суханкиной, в скором времени брат решил претендовать на наследство. По словам артистки, брат звонил ей, орал и угрожал черными риелторами. В итоге певица расплатилась с братом, выкупив у него долю в квартире. Звезда отдала мужчине около 2 миллионов рублей. Как отметила исполнительница, эта часть жилья стоила дешевле.

На вопрос ведущей Леры Кудрявцевой, простила ли Суханкина брата, она ответила, что всех прощает и отпускает.

«Но для меня этого человека нет», — заключила певица.

Ранее Суханкина призналась, что ее возлюбленный не имеет постоянной работы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами