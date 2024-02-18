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Никита Кологривый рассказал, почему позволил себе «зазвездиться»

Актер Никита Кологривый связал звездную болезнь с заслуженным успехом

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актер Никита Кологривый в разговоре с NEWS.ru заявил, что звездная болезнь является заслуженным результатом его работы.

«Ты знаешь, звездная болезнь — это вектор мысли. Это, допустим, у меня есть ребята в Новосибирске, кто со мной общался, они как пили пиво на лавке, так и пьют. Вот прошло 12 лет, и для них я «зазвездился», потому что полностью свою жизнь поменял и с лавки я дорос до другой немножко лавки. Да, они скажут: он «зазвездился», — пояснил Кологривый.

Он считает, что обвинить его в звездной болезни могут лишь те, кто за это время так и не изменил свою жизнь. Сам же артист признает, что «зазвездился», однако он не собирается менять свое поведение в угоду критикам.

Никита Кологривый после успеха в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана» стал регулярным гостем ток-шоу и интервью, в которых нелестно отзывался о коллегах-артистах. Недавно он со скандалом покинул шоу на Первом канале с Александром Гордоном.

В январе Кологривый заявлял, что предлагал режиссеру Тимуру Бекмамбетову отправить его на съемки в Голливуд, чтобы он показал зарубежным артистам, как работают профессионалы.

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