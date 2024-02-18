Вячеслав Малежик назвал единственного артиста, который не раздражает его после эмиграции

Певец Вячеслав Малежик в интервью mk.ru признался, что из артистов-эмигрантов его не раздражает только Алла Пугачева.

«Все, кроме Аллы Пугачевой, кто покинул страну, кроме раздражения ничего не вызывают. Честно говоря, Аллу мне очень жалко, она талантливая женщина, и мне не очень понятно, почему она отказалась от той любви, которую она имела в нашей стране. Потому что это та вещь, которая за деньги не покупается», — высказался Малежик.

При этом музыкант уточнил, что уже много лет не общался с Пугачевой. По словам Малежика, они поддерживали тесный контакт, когда певец работал с группой «Веселые ребята». Артист вспомнил, что Примадонна звала его работать к ней в театр, однако Малежик отказался, так как хотел дружить с исполнительницей, а не работать на нее. Певец также рассказал, что редко видится с коллегами по шоу-бизнесу из-за рабочего графика.

«Раньше, когда у каждого было много гастролей, мы встречались, скорее, на отдыхе, за границей или на черноморских курортах. Ну а сейчас по пробкам в Москве не наездишься», — резюмировал Малежик.

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