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Стало известно, кто сыграет Жириновского в байопике о политике

Актер Никита Кологривый сыграет Жириновского в байопике об экс-главе ЛДПР

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Никита Кологривый сообщил, что сыграет политика Владимира Жириновского в предстоящем документальном фильме об экс-главе ЛДПР. Видео встречи актера с председателем либерал-демократов Леонидом Слуцким публикует NEWS.ru.

«Все гадают и боятся, сыграю ли я роль замечательного человека — Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу, что не только сыграю, но сделаю это лучше любого артиста в этой стране. Я докажу вам это и покажу», — торжественно объявил актер.

В начале февраля Слуцкий рассказывал, что партия планирует снять игровой фильм о Жириновском, как об одном из ключевых политических деятелей современной России. По словам политика, фильм поможет россиянам оценить жизненный путь Жириновского. Режиссером выступит Александр Баранов («Елки-2»). 2 февраля сообщалось, что о разработке сценария к фильму.

Жириновский возглавлял ЛДПР с момента ее основания в 1992 году. У него было трое детей, из них двое — внебрачные. Ни один из детей политика не взял его фамилию. В России даже выпустили почтовую марку с изображением Жириновского. На ней изображены портрет политика и орден «За заслуги перед Отечеством».

Недавно Кологривый признался, что хочет лично встретиться с Путиным.

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