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Аню Тейлор-Джой обвинили в апроприации мусульманской культуры из-за образа

Актрису Аню Тейлор-Джой осудили за выход в свет в напоминающем хиджаб платке

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Cover Images/Global Look Press

Актрису Аню Тейлор-Джой обвинили в апроприации мусульманской культуры из-за образа, в котором звезда появилась на премьере второй части «Дюны». Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда «Хода королевы» надела на светское мероприятие белое облегающее платье, поверх которого накинула платок, напоминающий мусульманский хиджаб. Этот образ сшит Dior специально для актрисы по мотивам свадебного образа модного дома из весеннего сезона 1961 года.

«Белая девушка в хиджабе — мода, а мусульманка или темнокожая — угнетение»; «Белые женщины изображают мусульманок, но никогда не говорят за них»; «Когда Аня Тейлор-Джой носит «паранджу» — это нормально, но когда это делают мусульмане...» — написали подписчики соцсети X.

Однако некоторые похвалили образ американской актрисы, отметив, что она отлично выглядит. Один из пользователь сравнил Тейлор-Джой в белом образе с ангелом.

До этого сообщалось, что актриса Зендая пришла на премьеру в оголяющем грудь топе. Она появилась на публике в коричневом костюме: укороченном топе, оголяющем грудь, и юбке с кожаным поясом и разрезом до середины бедра. Образ дополнили туфли в тон на высоких каблуках. Ей также сделали укладку и макияж с восточными стрелками.

Ранее сообщалось, что Зендаю и Тома Холланда засняли на свидании после ужина в Лондоне.

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