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Фестиваль «Чернозем» могли отменить из-за нехватки рокеров

В Воронеже отменили рок-фестиваль «Чернозем»

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Рок-фестиваль ЧЕРНОЗЁМ/VK

Трехдневный рок-фестиваль «Чернозем» не состоится в 2024 году в Воронеже. Об этом сообщает издание «Вести Воронеж».

Причина не сообщается, также неизвестно, закрыли фестиваль временно либо его вообще не будут проводить. Издание предполагает, что причиной подобного решения организаторов стал дефицит рок-музыкантов и обеспечение безопасности.

«Вести Воронеж» вспомнили, что на «Черноземе» 2022 года произошел скандал — тогда группа «Сплин» посвятила одну из песен артистам, эмигрировавшим из России. Затем выступления коллектива начали отменять.

В 2023 году фестиваль «Чернозем» прошел в Воронеже рядом с сити-парком «Град». В мероприятии приняли участие 50 групп и исполнителей, в числе которых «Крематорий», «Пикник», «Мельница», «Кипелов», Гарик Сукачев, Глеб Самойлов, Найк Борзов, Нейромонах Феофан, «Биртман» и другие. Символом фестиваля была нововоронежская «Аленка», которую создали в 2020 году по случаю 250-летия села Новая Аленовка в Нововоронеже.

«Чернозем» проводится в Воронеже с 2021 года. До этого мероприятие базировалось в Тамбове с 2015 года.

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