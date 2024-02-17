Полиция не стала вмешиваться в многолетний конфликт Волочковой и Любомской

Певице Катерине Любомской отказали в возбуждении уголовного дела на Анастасию Волочкову, которую артистка обвиняет в клевете. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В полиции не нашли состава преступления. Теперь экс-солистка группы «Стрелки» намерена обратиться в прокуратуру.

Конфликт между Любомской и Волочковой начался в 2021 году — тогда певица сфотографировала экс-солистку Большого театра в пикантном виде под кустом на участке, после чего танцовщица обратилась в прокуратуру и Следственный комитет. Любомская, в свою очередь, подала в суд на балерину за оскорбления. В 2023 году Любомская выиграла суд и отсудила у соседки 360 тысяч рублей. Суд также обязал Волочкову частично компенсировать певице расходы на адвоката — 40 тысяч рублей.

Сейчас Любомская пытается привлечь Волочкову к уголовной ответственности по делу о клевете. По данным Mash, год назад танцовщица назвала ее мошенницей.

Недавно Волочкова высказалась о многолетнем конфликте с певицей. Она назвала Любомскую никому не интересной тетей, которая пытается пропиариться на ее имени. Она также назвала трешем претензии артистки.

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