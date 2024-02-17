Сирша Ронан рассказала об особенностях алкоголизма у молодых женщин

Ирландская и американская актриса Сирша Ронан в новом интервью The Hollywood Reporter рассказала об особенностях алкоголизма у молодых женщин. Борющуюся с алкоголизмом героиню она сыграет в фильме Норы Фингштайдт «Выгон» по одноименной книге писательницы Эми Липтрот.

В книге Липтрот описывает свой опыт — решив отказаться от алкоголя, она на время уехала на остров, где родилась.

«Мы хотели снять кино не только о выздоравливающей девушке, но кино, где все мучения, страдания, отчаяние страдающей от алкоголизма женщины не будут связаны с ее отношениями с мужчиной. Можно даже убрать оттуда элемент зависимости, и история будет работать — она о жизни женщины, которой исполняется 30 и которой приходится пересматривать свою жизнь как никогда», — объяснила 29-летняя Ронан.

По мнению актрисы, зависимость у молодых женщин — это только часть испытаний, которые они неизбежно проходят.

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