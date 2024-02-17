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Отказавшийся от роли Супермена Генри Кавилл сыграет нового супергероя

Fandomwire: актер Генри Кавилл сыграет Капитана Британию

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Cover Images/Global Look Press/MARVEL

Отказавшийся от роли Супермена из комиксов DC актер Генри Кавилл сыграет нового супергероя — на этот раз во вселенной комиксов Marvel. О его роли в фильме «Фантастическая четверка» сообщает портал Fandomwire со ссылкой на анонимные источники.

Некоторые инсайдеры предполагали, что Кавилл сыграет суперзлодея Доктора Дума. Однако, согласно данным источника в Marvel, Кавиллу предложили роль Капитана Британии Брайана Брэддока, также известного как Британник.

По сюжету комикса Брэддок был ученым. Спасаясь от преступников на мотоцикле, он рухнул с обрыва и был спасен волшебником Мерлином, подарившим ему Амулет Справедливости.

Официального подтверждения новой роли от студии и актера пока не было.

В конце 2022 года Кавилл признался, что больше не будет играть Супермена в киновселенной DC. Кавилл рассказал, что у него была встреча с сопредседателями DC Studios Джеймсом Ганном и Питером Сафраном, с которыми он обсудил возможность возвращения к роли.

«Это печальная новость для всех. В конце концов, я не вернусь как Супермен», — написал артист в личном блоге.

Ранее Джей Ло проговорилась о партнерском насилии в новом фильме.

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