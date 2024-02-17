Киркоров привез детям в Макеевку куклы в виде себя

Народный артист России Филипп Киркоров посетил еще один город в ДНР — Макеевку. Об этом сообщает kp.ru.

Компанию ему составила уроженка Макеевки певица Марго, которая побывала на родине впервые за шесть лет. Она познакомила артиста с детским творческим коллективом «Родничок». Артист привез воспитанникам коллектива подарки — игрушки, краски, раскраски и куклы в виде самого артиста.

«Скажу честно, я очень боялась ехать сюда, пока была в положении, несмотря на то, что здесь живут мои родители, сестра и родственники. И помогала семье и творческой семье «Родничок» на расстоянии», — сказала Марго.

Артистов встретил глава Макеевки Владислав Ключаров. Также Киркоров посетил местный Дворец детского творчества имени В.Г. Джарты.

«Это все с легкой руки вашей землячки, замечательной Марго, которая мне рассказывала очень много о «Родничке». Она из Макеевки. Это же здорово, что есть возможность осуществить детскую мечту и стать звездой», — обратился Киркоров к присутствующим.

В подарок воспитанники Дворца детского творчества исполнили танец под песню Киркорова «Зайка моя».

Накануне в ДНР Киркоров также посещал Горловку, он выступил в больнице перед ранеными, вручил им подарки, а также сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных. Поездку поддержали в Госдуме, а представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в этот раз певец выбрал «ту дверь».

Ранее композитор Юрий Лоза призвал артистов не переодеваться из-за спецоперации.