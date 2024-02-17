У Панкратова-Черного начались осложнения после перелома шести ребер

У народного артиста России Александра Панкратова-Черного начались осложнения после перелома шести ребер. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, упавший в Красноярске актер получил ушиб легких, из-за чего начались осложнения. Кроме того, у актера якобы зафиксировали гидроторакс и проявления дыхательной недостаточности.

Помимо этого, рассказал источник издания, Панкратов-Черный также страдает от одышки, которая проявляется, когда он лежит, а при легких нагрузках у него синеет кожа.

По результатам КТ, продолжает Life, у артиста выявили доброкачественную опухоль печени, но дальнейшее обследование потребует дополнительной МРТ, также зафиксированы признаки хронического холецистита.

Сам артист рассказал изданию, что восстанавливается после переломов, а из-за отмененных спектаклей он не переживает, потому что его есть кем заменить.

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