Филипп Киркоров надел парик и отказался от страз на съемках «Маски»

Певец Филипп Киркоров появился в тизере первого выпуска пятого сезона шоу «Маска». Видеоролик вышел на сайте НТВ.

Артист сменил образ для появления в пилотном выпуске: он отказался от пестрых нарядов со стразами и выбрал более строгий черный костюм. Также Киркоров надел черный парик и очки для зрения.

«Слава, твой образ навел на определенные мысли — даю слово пацана, возьму на заметку», — обратился Киркоров к ведущему проекта Вячеславу Макарову.

О том, что Киркоров официально сохранит за собой место в жюри «Маски», стало известно 16 февраля. В жюри также войдут певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко, шоумен Тимур Родригез и приглашенные гости — в первых выпусках ими окажутся Дима Билан, один из победителей прошлого сезона, и Анатолий Цой.

Премьера шоу состоится 18 февраля на телеканале НТВ.

И Билан, и Киркоров принимали участие в скандальной «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, после чего артистам пришлось извиняться перед поклонниками.

На съемках первого выпуска сезона шоу, как сообщалось ранее, Киркоров охотно шутил про вечеринку и признавался, что 2023 год стал для него неудачным.

Ранее звездный адвокат заступился за Лолиту на фоне «отмены» певицы.