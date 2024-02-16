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«Дадите концерт в окопе»: Стаса Михайлова пригласили в зону СВО

Активист Бородин пригласил Стаса Михайлова привезти гумпомощь в зону СВО

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Виктор Толочко/РИА Новости

Активист Виталий Бородин пригласил певца Стаса Михайлова в зону СВО. Об этом он сказал в беседе с НСН.

По его словам, Михайлов может отправиться в зону проведения специальной военной операции с гумпомощью.

«Две-три фуры соберите, вы же миллиардер и можете себе это позволить. Едем с вами туда, мы обеспечим вам охрану. Поедете к ребятами, дадите концерт в окопе, как ездят артисты, пообщаетесь с бойцами, прочувствуете все», — объяснил он.

Активист заподозрил, что артисты ездят в зону спецоперации не от души.

«Это, как и для Киркорова, для него может быть бизнесом. Какие-то люди от души туда ездят, под гитару поют, а у этих — это все бизнес», — посетовал Бородин.

В феврале 2024 года Филипп Киркоров приехал в ДНР, где выступил в больнице перед ранеными, вручил им подарки. Он сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных. Поездку поддержали в Госдуме, а представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в этот раз певец выбрал «ту дверь».

Ранее депутат Виталий Милонов понадеялся, что нынешний визит артиста в ДНР не станет разовой акцией. При этом депутат не стал соглашаться с теми, кто считает лицемерным поступок Киркорова — как, например, актриса Яна Поплавская.

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