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Редкое издание Гоголя ушло с молотка за 850 тысяч рублей

Редкое издание повести Гоголя «Невский проспект» продали на аукционе за 850 тысяч рублей

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Художник В.Савенков. Холст, масло. Репродукция/РИА «Новости»

Редкое издание повести «Невский проспект» Николая Гоголя ушло с молотка на аукционе за 850 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом «Литфонд».

Экземпляр «Невского Проспекта», выставлявшийся на продажу, напечатал в Санкт-Петербурге в 1905 году Кружок Любителей Русских Изящных Изданий. Книга в цельнокожаном переплете, с золотой головкой, муаровыми форзацами содержит иллюстрации Дмитрия Кардовского и рукописную дарственную надпись 1944 года, адресованную Гидалию Рахлину. Рахлин был директором магазина Союза писателей на Невском проспекте, а после — директором магазина поэзии рядом с Мариинским театром. Стартовая цена лота составляла 170 тысяч рублей.

Второй лот — редкая детская книга Владимира Маяковского с иллюстрациями Кирилла Зданевича «Что ни страница - то слон, то львица» (1928 года) в отличной сохранности — был продан за 500 тысяч. Кроме того, на аукционе продали первое полное собрание сочинений Ильи Ильфа и Евгения Петрова — за 360 тысяч рублей.

Накануне стало известно, что на предстоящем аукционе в Лондоне будет выставлена легендарная мокрая рубашка мистера Дарси, которую одел Колин Ферт в экранизации «Гордости и предубеждения» от Би-би-си.

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