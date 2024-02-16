Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Госдуме ответили на инициативу выдавать «Пушкинские карты» с семи лет

Депутат Шолохов: младшеклассники не смогут получить «Пушкинскую карту» из-за отсутствия паспорта

close
100%
Пресс-служба Министерства культуры РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов ответил на инициативу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о выдаче «Пушкинских карт» детям с семи лет. Об этом он побеседовал с Pravda.Ru.

«Предложил коллегам расширить возрастной порог использования «Пушкинской карты». Она должна быть доступна, например, с 7 лет. Сейчас возраст пользователя — от 14 лет. Интерес к настоящей культуре можно начать формировать и с первого класса школы», — говорил Никитин.

Шолохов напомнил, что «Пушкинскую карту» можно получить только через портал «Госуслуги», для регистрации на котором необходимо иметь паспорт.

«Каким образом детей, которые нигде не зарегистрированы в таких универсальных структурах, обилетить, каким образом производить взаимодействие с банками, каким образом производить оплату тем, кто по «Пушкинской карте» предоставляет свои проекты — вот это, к сожалению, очень сложная техническая задача, которая пока еще не решена», — объяснил он.

Накануне дело о хищении 200 млн рублей через «Пушкинские карты» передали в суд.

Ранее в Якутии анонсировали появление собственного аналога «Пушкинской карты».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами