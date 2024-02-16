В Госдуме ответили на инициативу выдавать «Пушкинские карты» с семи лет

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов ответил на инициативу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о выдаче «Пушкинских карт» детям с семи лет. Об этом он побеседовал с Pravda.Ru.

«Предложил коллегам расширить возрастной порог использования «Пушкинской карты». Она должна быть доступна, например, с 7 лет. Сейчас возраст пользователя — от 14 лет. Интерес к настоящей культуре можно начать формировать и с первого класса школы», — говорил Никитин.

Шолохов напомнил, что «Пушкинскую карту» можно получить только через портал «Госуслуги», для регистрации на котором необходимо иметь паспорт.

«Каким образом детей, которые нигде не зарегистрированы в таких универсальных структурах, обилетить, каким образом производить взаимодействие с банками, каким образом производить оплату тем, кто по «Пушкинской карте» предоставляет свои проекты — вот это, к сожалению, очень сложная техническая задача, которая пока еще не решена», — объяснил он.

Накануне дело о хищении 200 млн рублей через «Пушкинские карты» передали в суд.

Ранее в Якутии анонсировали появление собственного аналога «Пушкинской карты».