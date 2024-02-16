Ида Галич назвала «лучшим решением» развод с мужем

Блогерша и телеведущая Ида Галич считает верным решение о разводе с Аланом Басиевым. Об этом она рассказала в выпуске своего шоу «Есть вопросики».

В ходе беседы с Оксаной Самойловой Галич призналась, что если бы не рассталась с супругом, могла бы стать многодетной матерью. Однако она не пожалела о своем решении и заверила, что развод пошел на пользу сыну блогерши.

«Мне кажется, положа руку на сердце, что у меня не было выбора. Ты понимаешь, когда можешь побороться за отношения и к чему это приведет, а я очень понимала в тот момент, что наш ребенок будет расти в нехороших условиях», — поделилась звезда.

По словам Галич, сейчас ее сын Леон растет в хороших условиях, а блогерша с бывшим супругом уважают друг друга.

«Я просто решила, что хватит. Мы два разных человека, и мы были молоды. Сейчас я считаю, что отличаюсь от себя четыре года назад. Думаю, что это решение было лучшим в этой ситуации», — заявила звезда.

11 мая 2018 года Ида Галич вышла замуж за блогера Алана Басиева. 7 февраля 2020 года у пары родился сын Леон, и в конце того же года супруги признались, что разводятся, но сохраняют дружеские отношения. По словам блогерши, она не препятствует встречам бывшего мужа с ребенком, но видятся они нечасто. Галич по-прежнему не раскрывает причины развода, она только говорила подписчикам, что рассталась с супругом не из-за измен, рукоприкладства или оскорблений.

Ранее Зоя Бербер вспомнила, как рассказала мужу о незапланированной беременности.