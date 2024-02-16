Леонид Агутин выпустил клип к фильму «Онегин» в образе Александра Пушкина

Певец Леонид Агутин выложил на YouTube клип на песню «Мне 225» лет, которая стала саундтреком к фильму «Онегин».

«Для нас было важно, чтобы клип выглядел как часть фильма. Поэтому мы снимали его в исторических декорациях, а Леонид Агутин исполнил композицию в халате, в котором мы снимали Онегина. Самое главное в данном клипе, на мой взгляд, — его энергетика», — заявил режиссер фильма Сарик Андреасян в беседе с РИА «Новости».

В фильме снялись Виктор Добронравов, Денис Прытков, Владимир Вдовиченков, Лиза Моряк, Татьяна Сабинова, Алексей Гришин, Алена Хмельницкая, Татьяна Лютаева, Ольга Тумайкина, Александр Яцко и другие актеры. Фильм «Онегин» выйдет в прокат 7 марта 2024 года.

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