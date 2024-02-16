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Леонид Агутин выпустил клип к фильму «Онегин» в образе Александра Пушкина

Певец Леонид Агутин выпустил клип на песню «Мне 225 лет» к фильму «Онегин»

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Леонид Агутин/YouTube

Певец Леонид Агутин выложил на YouTube клип на песню «Мне 225» лет, которая стала саундтреком к фильму «Онегин».

«Для нас было важно, чтобы клип выглядел как часть фильма. Поэтому мы снимали его в исторических декорациях, а Леонид Агутин исполнил композицию в халате, в котором мы снимали Онегина. Самое главное в данном клипе, на мой взгляд, — его энергетика», — заявил режиссер фильма Сарик Андреасян в беседе с РИА «Новости».

В фильме снялись Виктор Добронравов, Денис Прытков, Владимир Вдовиченков, Лиза Моряк, Татьяна Сабинова, Алексей Гришин, Алена Хмельницкая, Татьяна Лютаева, Ольга Тумайкина, Александр Яцко и другие актеры. Фильм «Онегин» выйдет в прокат 7 марта 2024 года.

Недавно стало известно, что режиссер Юрий Быков снимет третий сезон детективного сериала «Метод», премьеру планируют спустя 10 лет после выхода первого сезона. По словам кинематографиста, все это время ему периодически предлагали различные концепции продолжения сериала, но Быков видел в этом не переосмысление персонажей, а их эксплуатацию.

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