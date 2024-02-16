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Вика Цыганова рассказала о своей несбывшейся мечте: «В итоге пустота»

Певица Вика Цыганова призналась, что всегда мечтала иметь много детей

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НТВ/YouTube

Певица Вика Цыганова в интервью «360» призналась, что всегда мечтала иметь много детей, хотя им с мужем Вадимом не удалось завести ни одного.

«Я очень хотела детей, потому что у бабушки была большая семья. Я хотела еще больше, 10 детей родить. Но я понимаю, что у меня свой путь», — высказалась Цыганова.

Она уточнила, что благодаря отсутствию детей у нее есть время и возможность посещать горячие точки с концертами и помогать воспитанникам детских домов. Цыганова призналась, что «моментально растворяется» в детях. При этом артистка напомнила, что ее бабушка воспитывала 26 внуков от двоих детей. Исполнительница пожаловалась, что современные родители часто неправильно воспитывают своих детей.

«У всех высшее образование высшее, музыкальное, художественное. Это воспитание и ценности. К этому надо стремиться. А у нас сейчас воспитание через потребление: «на тебе, деточка, 15-й iPhone, сиди и играйся. Только меня не трогай». А в итоге пустота и несчастный человек», — резюмировала Цыганова.

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