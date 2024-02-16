Финалист «Фабрики звезд» рассказал, как шоураннеры управляли поведением участников

Певец и финалист первого сезона шоу «Фабрика звезд» Дмитрий Бикбаев в интервью Яне Чуриковой заявил, что на проекте был сценарий.

«На самом деле в нашей «Фабрике звезд» был определенный сценарий. Конечно, я собираю обратную связь, как для них это было. Как это было для нас [участников], в целом плюс-минус понятно. Конечно, был сюжет, задачи, которые ставились для каждого из нас», — заявил Бикбаев.

Музыкант отметил, что сценаристы проекта продумывали конфликты между участниками, выстраивали определенную драматургию шоу, чтобы зрителям было интереснее смотреть. Бикбаев назвал «Фабрику звезд» «управляемым проектом».

На прошлой неделе журналисты сообщили, что солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал наставником шоу «Новая Фабрика звезд». Артист будет помогать начинающим певцам проявлять свои таланты вместе с солистом группы «Руки вверх!» Сергеем Жуковым и телеведущей Региной Тодоренко.

Ранее Сергей Жуков рассказал, как дочь помогает ему выбирать участников на «Новой фабрике звезд».