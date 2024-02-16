Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда выйдет третий сезон «Метода» Юрия Быкова

Третий сезон детективного сериала «Метод» выйдет в 2025 году

close
100%
Пресс-служба сериала «Метод»

Режиссер Юрий Быков снимет третий сезон детективного сериала «Метод», премьеру планируют спустя 10 лет после выхода первого сезона. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе проекта.

«Наша текущая концепция предлагает совершенно новый взгляд, наполняет историю новыми персонажами и позволяет посмотреть на нее почти документально. Сейчас у нас есть возможность сделать из «Метода» очень яркую, насыщенную событиями реалистичную драму о нашем времени», — заявил Быков.

Он отметил, что долгое время был убежден в том, что продолжать «Метод» не стоит, так как в первом сезоне была поставлена жирная точка. По словам кинематографиста, все это время ему периодически предлагали различные концепции продолжения сериала, но Быков видел в этом не переосмысление персонажей, а их эксплуатацию. Сейчас же режиссер нашел способ, как показать в продолжении «Метода» реалистичный взгляд на современных маньяков и их ритм жизни. Третий сезон выйдет в российский прокат в 2025 году.

Ранее кинокритик оценил дальнейшую судьбу карьеры Марата из «Слова пацана».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами