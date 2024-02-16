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«Обречено на успех»: критик назвал «идеального для дуэта» российского певца

Критик Бабичев заявил, что совместные песни с Григорием Лепсом обречены на успех

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с NEWS.ru назвал Григория Лепса идеальным певцом для записи совместных треков.

«Лепс — идеальный дуэтный артист. Сотрудничество с ним обречено на успех. И с Тимати, и с Аллегровой, и с Фадеевым, и со Стасом Пьехой — все получалось очень органично. С Розенбаумом они вообще записали альбом на двоих. Казалось бы, где Розенбаум, а где Лепс», — отметил Бабичев.

Недавно рэпер Леша Свик назвал странным и глупым решением отказ артистов петь на сцене с Shaman. При этом артист признался, что давно мечтает спеть дуэтом с Григорием Лепсом. Певец выразил надежду, что в будущем ему удастся договориться со старшим коллегой о сотрудничестве.

Несколько дней назад продюсер Киселев объяснил нежелание российских артистов петь вместе с Shaman. Он выразил мнение, что опытные и популярные артисты не хотят быть «свитой» Shaman, который называет себя самым патриотичным певцом России. По мнению Киселева, такая формулировка может быть оскорбительной для Григория Лепса или, например, Олега Газманова.

Ранее директор «Ленкома» Марк Варшавер опроверг слухи, что у него воспаление легких.

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