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Друг Градского рассказал о зависти Гребенщикова Цою

Журналист Додолев заявил, что Гребенщиков завидует Цою

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Журналист Евгений Додолев заявил в беседе с aif.ru, что основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) завидовал музыканту Виктору Цою.

По мнению Додолева, Гребенщиков до сих пор якобы испытывает зависть к Цою не только как к артисту, не утратившему популярность, но и к тому, кто «никогда не будет старым, жирным и плешивым».

«В отличие от Гребенщикова, Цой напрямую разговаривал с Космосом, то есть масштаб лидера «Кино» иной, нежели у основателя «Аквариума». Цой был свободным человеком, который никогда ни под кого не прогибался, Гребенщиков же гнулся легко», — заявил журналист.

Додолев добавил, что у него сложилось негативное впечатление от первой встречи с Гребенщиковым. Журналист уточнил, что был фанатом группы «Аквариум», однако его ожидания не совпали с реальностью.

Борис Гребенщиков уехал из России после начала специальной военной операции на Украине. В июне 2023 года музыкант попал в список иностранных агентов.

На данный момент Гребенщиков с женой живет в Лондоне. Музыкант рассказывал, что ушел из основанной им группы «Аквариум», поскольку некоторые ее участники поддержали военную операцию России на Украине.

Ранее Борис Гребенщиков вспомнил, как впал в кому из-за Led Zeppelin.

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