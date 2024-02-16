Раскрылись причины неудачного сотрудничества Аллы Пугачевой и Shaman

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, несколько лет не мог добиться успеха из-за неподходящих продюсеров, считает певица Вика Цыганова. Самым неудачным опытом в жизни исполнителя она назвала его совместную работу с певицей Аллой Пугачевой.

«У него всегда был интересный голос. Я видела, как он поднимался, как им пыталась заниматься семья примадонны. Ее дочь [Кристина Орбакайте] с ним пела и сама Пугачева. Но ему дали песню, которая даже вокально была ему неудобна, в ней он не мог раскрыться», — заявила Цыганова в беседе с телеканалом «360».

Позднее с Shaman работала певица Пелагея, заметившая его в шоу «Голос». Цыганова назвала сфальсифицированными итоги финала шоу, по которым начинающий исполнитель занял второе место.

Также Цыганова отметила везение Shaman, встретившего раскрутившего его человека, отметив, что так повезло далеко не всем. В качестве примера она привела участников шоу «Голос» Сергея Волочкова и Дину Гарипову, которые не добились такого успеха.

Сейчас, по мнению Цыгановой, Shaman проходит «испытание славой», а его талант и голос эксплуатируются другими людьми.

Продюсер Владимир Киселев до этого отмечал нежелание артистов петь на одной сцене с Shaman. Он объяснял это тем, что большие артисты не хотят быть «свитой» у молодого исполнителя, называющего себя «самым патриотическим певцом страны».

Ранее продюсер также назвал главную проблему певца Shaman.