Жерара Депардье снова обвинили в домогательствах

В Париже подали новую жалобу на актера Жерара Депардье. Об этом сообщила газета Ouest France со ссылкой на адвоката артиста.

Под данным издания, пожелавшая остаться неизвестной бывшая ассистентка режиссера Жан-Пьера Моки подала жалобу 8 января. Женщина заявила, что подверглась домогательствам со стороны актера во время съемок фильма «Le magicien et les siamois» в 2014 году. По ее словам, Депардье непристойно к ней прикасался и позволял себе неприличные высказывания.

Жерара Депардье уже обвиняли в изнасиловании или сексуальных домогательствах. В 2018 году актриса Шарлотта Арно заявила, что актер два раза изнасиловал ее в своем доме в Париже. Девушка утверждала, что к Депардье она приходила для «репетиций в неформальной обстановке».

Сам Депардье в открытом письме заявил, что Арно сама пришла к нему домой и «по собственному желанию прошла к нему в спальню». Против Депардье возбудили уголовное дело, но позже его закрыли.

Шарлотта Арно была одной из 13 женщин, которые обвинили Жерара Депардье в сексуальных домогательствах. В апреле 2023 года французский портал Mediapart опубликовал на основе их показаний расследование. По данным портала, все инциденты происходили в период с 2004 по 2022 год.

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